Укро-дипломат недоволен Америкой: Позорят с Умеровым – не назначают полноценного посла!
Чехарда с назначением послом Украины в США Ольги Стефанишиной вместо анонсированного Зеленским экс-главы Минобороны Умерова определённо связана с позицией американцев – и это было «не совсем дипломатично и корректно».
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая озвучила мнение, что находившийся в Киеве Кит Келлог дал понять, что США не хотят видеть у себя Умерова послом.
«Конечно, то, как происходит назначение посла Украины в США, с точки зрения дипломатии, не совсем дипломатично и корректно. Но, как говорится, бог с ним, нам важно, чтобы наконец в Вашингтоне был полноценный посол Украины, соответствующий трём критериям. Доверие со стороны президента, профессионализм и желательно дипломатический опыт работы», – с облегчением отмахнулся Елисеев.
Он обратил внимание на другую проблему.
«А почему украинская сторона, пользуясь дипломатическим принципом взаимности, не настаивает перед американской стороной на назначении полноценного посла США на Украине? На сегодня у нас есть временный поверенный посол, который на сегодня является послом США на Кипре.
Мне кажется, с учётом тех амбиций, которые есть в наших отношениях с США, и тех надеждах, которые мы возлагаем на США, чтобы прекратить войну, Украине срочно нужен полноценный посол США», – негодовал укро-дипломат.
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