Укро-дипломат недоволен Америкой: Позорят с Умеровым – не назначают полноценного посла!

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Чехарда с назначением послом Украины в США Ольги Стефанишиной вместо анонсированного Зеленским экс-главы Минобороны Умерова определённо связана с позицией американцев – и это было «не совсем дипломатично и корректно».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая озвучила мнение, что находившийся в Киеве Кит Келлог дал понять, что США не хотят видеть у себя Умерова послом.

«Конечно, то, как происходит назначение посла Украины в США, с точки зрения дипломатии, не совсем дипломатично и корректно. Но, как говорится, бог с ним, нам важно, чтобы наконец в Вашингтоне был полноценный посол Украины, соответствующий трём критериям. Доверие со стороны президента, профессионализм и желательно дипломатический опыт работы», – с облегчением отмахнулся Елисеев.

Он обратил внимание на другую проблему.