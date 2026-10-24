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Правительство Петера Мадьяра взяло в заложники евроинтеграционный путь Украины, а заодно и Молдовы, чтобы Брюссель снял арест с замороженных средств для Венгрии.

Об этом заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейская пресса как раз подчёркивает, что Венгрия своим решением [наложить «молчаливое вето» на интеграцию Украины в ЕС] бьёт по обеим странам одновременно. Хотя к Кишиневу в Будапеште абсолютно никаких претензий нет. Молдова вынуждена простаивать из-за венгерских торгов с Украиной. Большинство дипломатических источников крупных европейских изданий называют это вето временной задержкой. Почему он [Мадьяр] не голосует за открытие 4-го и 5-го кластеров? Тут надо вернуться в историю обратно. Дело в том, что во времена Орбана в ЕС была заблокирована немалая сумма средств для Венгрии. После выполнения части реформ и соглашений с Еврокомиссией, часть средств сейчас остаётся заблокированной, и эта часть немалая. И в этой ситуации механизм вступления Украины в ЕС Мадьяр использует для того, чтобы шантажировать ЕС, Еврокомиссию необходимостью снятия ареста с этих средств, которые принадлежат по праву Венгрии», – сказал Бессмертный. «Но ведь в ответ Евросоюз тихо, без гвалта говорит: вы делайте работу, отменяйте законы Орбана, которые были приняты, и мы с удовольствием это сделаем. Мадьяр не спешит, потому что ему так же в спину дышит пророссийская нынешняя оппозиция», – добавил укро-дипломат.

При этом русофоб особенно возмутился тем фактом, что Мадьяр так себя повёл, даже несмотря на то, что фашисты в Верховной раде пошли на уступки Венгрии, сохранив дискриминацию русских.