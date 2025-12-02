Укро-дипломат: Отступление русских от Киева для нас было сюрпризом и породило ложные надежды

Анатолий Лапин.  
02.12.2025 14:40
  (Мск) , Киев
Политика, Россия, Украина


Украина сама виновата в том, что, поддавшись ложным надеждам, после отступления русской от армии от Киева отвергла Стамбульские соглашения, а в итоге потеряла значительные территории.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил бывший замминистра иностранных дел Украины, член украинской делегации на переговорах в Стамбуле в 2022-м году Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Причина, почему и «Стамбул», и его договоренности не сработали, состояла в том, что после вывода российских войск от Киева, что стало возможным только благодаря стамбульской встрече 29 марта 2022-го года, без этой встречи Россия бы не приняла решение об отводе своих войск. Для нас всех, членов делегации, это был сюрприз. Изменился баланс сил», – заявил Чалый.

После этого, по его словам, Запад поверил, что Украина сможет вернуть территорию силой и начал вооружать ее, но это привело лишь к продолжению военных действий:

«Я хочу подчеркнуть, что на момент переговоров 22-го года территориальный статус, по крайней мере Донбасса, определялся не как российская территория, это давало совершенно другие возможности договоренностей.

Сейчас ситуация коренным образом изменилась в том числе потому, что Российская Федерация зафиксировала эти четыре области в своей Конституции.

Поэтому у нас остается только один вариант окончания войны – это в режиме прекращения огня и урегулирования ключевых разногласий между Украиной и Россией, причем, в аспекте европейской безопасности и стратегической стабильности».

