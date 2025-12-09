Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские спецслужбы якобы влияют на решения, принимаемые Германией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире студии ProUA заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы, экс-посол в Минске Роман Бессмертный.

Он раскритиковал украинскую дипломатию за возбужденное в ФРГ уголовное дело против офицеров ВСУ, которых подозревают в подрыве «Северного потока» в Балтийском море. Напомним, что одного из них по запросу Берлина выдала Италия, при этом Польша отказалась это сделать.

«Совершенно прекрасного офицера мордуют в Германии, а вся система рта открыть не может, чтобы вытащить человека, которого просто ФСБ России терзает. Вот не то, что вытянуть – рот открыть не могут для того, чтобы выйти на уровень диалога с высшим руководством. Я уже не говорю с федеральным руководством, а системой безопасности и так далее», – негодовал укро-дипломат.

