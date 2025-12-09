Укро-дипломат: Судебной системой Германии управляет ФСБ – а мы молчим!
Российские спецслужбы якобы влияют на решения, принимаемые Германией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире студии ProUA заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы, экс-посол в Минске Роман Бессмертный.
Он раскритиковал украинскую дипломатию за возбужденное в ФРГ уголовное дело против офицеров ВСУ, которых подозревают в подрыве «Северного потока» в Балтийском море. Напомним, что одного из них по запросу Берлина выдала Италия, при этом Польша отказалась это сделать.
«Совершенно прекрасного офицера мордуют в Германии, а вся система рта открыть не может, чтобы вытащить человека, которого просто ФСБ России терзает.
Вот не то, что вытянуть – рот открыть не могут для того, чтобы выйти на уровень диалога с высшим руководством. Я уже не говорю с федеральным руководством, а системой безопасности и так далее», – негодовал укро-дипломат.
Он считает, что вина за это лежит на после Украины в Германии.
«И достаточно просто предоставить правительству Германии соответствующую информацию, чтобы стало понятно, что и следственной системой, и судебной системой в Германии управляет ФСБ, в данном случае Российская Федерация», – бредил Бессмертный.
