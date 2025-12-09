Укро-дипломат: Судебной системой Германии управляет ФСБ – а мы молчим! 

Игорь Шкапа.  
09.12.2025 18:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 437
 
Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Российские спецслужбы якобы влияют на решения, принимаемые Германией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире студии ProUA заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы, экс-посол в Минске Роман Бессмертный.

Российские спецслужбы якобы влияют на решения, принимаемые Германией. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он раскритиковал украинскую дипломатию за возбужденное в ФРГ уголовное дело против офицеров ВСУ, которых подозревают в подрыве «Северного потока» в Балтийском море. Напомним, что одного из них по запросу Берлина выдала Италия, при этом Польша отказалась это сделать.

«Совершенно прекрасного офицера мордуют в Германии, а вся система рта открыть не может, чтобы вытащить человека, которого просто ФСБ России терзает.

Вот не то, что вытянуть – рот открыть не могут для того, чтобы выйти на уровень диалога с высшим руководством. Я уже не говорю с федеральным руководством, а системой безопасности и так далее», – негодовал укро-дипломат.

Он считает, что вина за это лежит на после Украины в Германии.

«И достаточно просто предоставить правительству Германии соответствующую информацию, чтобы стало понятно, что и следственной системой, и судебной системой в Германии управляет ФСБ, в данном случае Российская Федерация», – бредил Бессмертный.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить