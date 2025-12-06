Укро-дроновод: «Хватит ура-патриотизма, мы не сможем держаться долго»

Вадим Москаленко.  
06.12.2025 16:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 292
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украинской пропаганде пора понизить градус безумного патриотизма, и готовиться к неприятному перемирию.

Об этом на канале «Цензор.нет» заявил воюющий с Россией майданщик Юрий Касьянов, беспилотное подразделение которого было недавно расформировано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской пропаганде пора понизить градус безумного патриотизма, и готовиться к неприятному перемирию. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Многие люди сейчас заражены пропагандой и считают, что мы не должны отступать, а можем отвоевать все наши территории и Крым. Но это неправда: чрезвычайно тяжёлое положение на фронте, не хватает людей и ресурсов.

Мы оказались не готовы в войне на истощение, полностью зависим от наших партнёров. Поэтому, нужно немного понизить градус этого ура-патриотизма, и разговаривать честно: что мы можем сейчас сделать, а чего не можем», – сказал Касьянов.

Он несколько раз повторил о необходимости паузы для ВСУ.

«Нам нужна пауза в войне, чтобы модернизировать страну. Армия давно нуждается в реформах. Вместо мобилизации у нас бусификация, люди приходят на войну не мотивированные, и с ними очень трудно воевать.

Поэтому нужна пауза в войне, чтобы многое сделать. Но нужно понимать, что в таком случае это будет плохой мир для нас, почти капитуляция. Но пока мы не способны сделать что-то большее, нужно смотреть в будущее, и готовиться к новой войне», – подытожил нацик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить