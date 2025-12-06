Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской пропаганде пора понизить градус безумного патриотизма, и готовиться к неприятному перемирию.

Об этом на канале «Цензор.нет» заявил воюющий с Россией майданщик Юрий Касьянов, беспилотное подразделение которого было недавно расформировано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многие люди сейчас заражены пропагандой и считают, что мы не должны отступать, а можем отвоевать все наши территории и Крым. Но это неправда: чрезвычайно тяжёлое положение на фронте, не хватает людей и ресурсов. Мы оказались не готовы в войне на истощение, полностью зависим от наших партнёров. Поэтому, нужно немного понизить градус этого ура-патриотизма, и разговаривать честно: что мы можем сейчас сделать, а чего не можем», – сказал Касьянов.

Он несколько раз повторил о необходимости паузы для ВСУ.