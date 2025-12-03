Укро-дроновод: Плевать на территории – главное повоевать

03.12.2025 21:32
Украину неизбежно ждут новые территориальные потери.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «24» заявил командир украинского 429-го полка беспилотных системы «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Если мы говорим об обозримой перспективе в полтора года, мы сможем устоять с определенным количеством потери территории государства. То есть определенная часть территории, совершенно очевидно, что будет оккупирована РФ. Но это не оперативный прорыв противника.

Это не целыми областями будет падать Украина. По линии боестолкновения будут населенные пункты, города и поселки, которые противнику удастся оккупировать. Но в общем мы сможем выстоять и сохранить подавляющее большинство наших территорий, по моему убеждению», – бредил укро-нацист, находящийся в относительной безопасности от прямых боестолкновений.

