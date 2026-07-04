Укро-эксперт: Нужно, чтобы к Крымскому мосту прорвалось несколько десятков ракет

Вадим Москаленко.  
04.07.2026 16:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украине не хватает средств поражения, чтобы надолго вывести Крымский мост из строя.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский авиационный эксперт Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не хватает средств поражения, чтобы надолго вывести Крымский мост из строя. Об этом...

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«Крымский мост – это всё-таки объект стратегической военной инфраструктуры. Он проектировался с соответствующими требованиями – способностью выдержать попадания десятков ракет.

И для того, чтобы его реально остановить или разрушить, должно быть несколько десятков успешных попаданий в критические элементы конструкции», – сказал Долинце.

«То, что мы наблюдаем сейчас, может быть подготовкой к такому удару – истощением ПВО в Крыму. Ведь, чтобы вывести такой объект из эксплуатации на длительный срок, необходимо десятки тонн взрывчатки», – разглагольствует бандеровец.

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English version :: Читать на английском Укро-эксперт: Нужно, чтобы к Крымскому мосту прорвалось несколько десятков ракет

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