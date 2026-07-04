Укро-эксперт: Нужно, чтобы к Крымскому мосту прорвалось несколько десятков ракет

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Украине не хватает средств поражения, чтобы надолго вывести Крымский мост из строя.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский авиационный эксперт Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский мост – это всё-таки объект стратегической военной инфраструктуры. Он проектировался с соответствующими требованиями – способностью выдержать попадания десятков ракет. И для того, чтобы его реально остановить или разрушить, должно быть несколько десятков успешных попаданий в критические элементы конструкции», – сказал Долинце.