Укро-эксперт об ударах по Одессе: «Это зеркалочка нам за теневой флот»
Ударами по инфраструктуре Одесской области, прежде всего, русские отрезают Украину от хабов стран НАТО со стороны Румынии.
Об этом на телеканале «ДніпроTV» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Они отрезают нас от хабов стран НАТО, которые расположены на территории Румынии. Обратите внимание, концентрация ударов РФ по логистической составляющей в Одесской области приходится как раз на момент появления информации о планах командования НАТО увеличить логистический хаб НАТО в Румынии. …
Второе, это задача оккупантов заблокировать деятельность дунайских портов Украины, фактически отрезать от моря. Ну и аналогичные удары по портовой инфраструктуре уже непосредственно черноморских портов. Заметьте, четыре года не наносились удары по инфраструктурным объектам», – обратил внимание Снегирёв.
Он выразил мнение, что всех этих атак могло не быть.
«Эта активизация действия российских оккупантов была спровоцирована атакой на сухогруз в Средиземном море. Нам уже потом включили антикризис, что на том сухогрузе был один из замглавы ГРУ, но эта информация пока не нашла соответствующее подтверждение.
Поэтому можем говорить о том, что фактически ударами по портовой инфраструктуре Украины и Дунайским портам и портам на Черном море оккупанты пытаются отзеркалить события по попыткам блокировки так называемого теневого флота», – признал бандеровец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: