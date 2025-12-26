Укро-эксперт об ударах по Одессе: «Это зеркалочка нам за теневой флот»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ударами по инфраструктуре Одесской области, прежде всего, русские отрезают Украину от хабов стран НАТО со стороны Румынии.

Об этом на телеканале «ДніпроTV» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они отрезают нас от хабов стран НАТО, которые расположены на территории Румынии. Обратите внимание, концентрация ударов РФ по логистической составляющей в Одесской области приходится как раз на момент появления информации о планах командования НАТО увеличить логистический хаб НАТО в Румынии. … Второе, это задача оккупантов заблокировать деятельность дунайских портов Украины, фактически отрезать от моря. Ну и аналогичные удары по портовой инфраструктуре уже непосредственно черноморских портов. Заметьте, четыре года не наносились удары по инфраструктурным объектам», – обратил внимание Снегирёв.

Он выразил мнение, что всех этих атак могло не быть.