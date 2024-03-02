Укро-эксперт остановил кривляния ведущего, пытавшегося высмеять русских

Вадим Москаленко.  
02.03.2024 17:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


У США есть большие проблемы в стратегической ядерной триаде, касаемо наземной компоненты, тогда как русские этот вопрос решили.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США есть большие проблемы в стратегической ядерной триаде, касаемо наземной компоненты, тогда как...

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Ведущий канала в пренебрежительном тоне попросил эксперта прокомментировать заявление российского президента о том, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован на боевом дежурстве в районах базирования.

«То оружие, которым так грозит и рассказывает Путин – это очень сырая, проблемная ракета, и в принципе, они сами не понимают, чего от неё ожидать», – болтал укро-ведущий.

Стариков остановил кривляние пропагандиста.

«Я бы так не говорил. Это ракета 15А28. Я же по первой профессии офицер ракетных войск стратегического назначения, прекрасно понимаю, что это такое. Я бы так не относился поверхностно к тому, что они делают. Потому что – что-что, а оружие они умеют делать. Колбасу, может, с этим проблема, а пушки вместо масла – это есть.

Это всё не для Европы, это для Америки. Путин не зря начал заявлять, что мы готовы вести переговоры о стратегической стабильности. Основа основ стратегической ядерной стабильности – это система нападения «Сармат». Они меняют ракеты 15А18М – это на которых я служил, которые «Южмаш» выпускал. Они новые ракеты свои выпускают, показывая, что те ракеты, которые выработали свой гарантийный ресурс, «Воевода», они сейчас убираются и ставятся новые ракеты.

А у американцев есть большая проблема в стратегической ядерной триаде, касаемо наземной компоненты. У них как при мне стояли «Минитмены-3», так и до сих пор стоят уже лет 50. А максимум, ну, 30 лет, а потом неизвестно. У них, конечно, очень сильная морская компонента, а воздушная компонента, у них там Б-52, уже скоро будет 100 лет. У них тоже это проблема.

Поэтому это всё связано не с Европой, это не с нами связано, это разборки между Путиным и Байденом», – ответил эксперт.

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