Укро-эксперт: «Полиция превратилась в платное прибежище для здоровенных «ухилянтов»

Вадим Москаленко.  
29.10.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 180
 
В то время как штат МВД раздут здоровыми молодыми людьми, руководство Украины занимается тем, что руками ТЦК отлавливает в пехоту самых слабых и неподготовленных.

Об этом на канале «Politeka» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отлавливают учителей, хипстеров, айтишников, которые боятся выйти хлеба купить, и когда я вижу, что отлов совершают 10 здоровых человек? В ТЦК работают только инвалиды? Инвалиды не могут заломать человека. А количество побитых и убитых в ТЦК всё растёт

По  работе я был вынужден раз в день проходить по Крещатику. Если до войны я мог встретить патруль полиции – девушка и парень с табельным оружием, то во время войны я стал замечать, что патрули стали по 4 человека. Молодые, здоровые люди с автоматами. Кого они охраняют? Крещатик – довольно безопасная зона. Но сейчас я вижу под 10 человек!

Молодые вооружённые люди ходят по Крещатику, вместо того, чтобы отправиться на фронт. Присягу они дали, ходят в бронежилетах с табельным оружием. И когда я слышу от их начальства, дескать, «я полицейских на фронт не пущу, они не научены воевать» – а учитель из провинциальной школы, оказывается, научен воевать», – сокрушался Гайдай.

Он возмутился, что пока волонтёры вынуждены собирать деньги на подержанные авто для ВСУ, полиция закупает новейшие иномарки.

«Полиция, МВД превратилось в огромную зону для настоящих «ухилянтов»! Вроде как на службе с автоматами, но не на фронте. Мужчины 55 лет, девушки способны быть патрульной полицией. А молодые, здоровые, люди должны отправляться на фронт. Тем более, их содержит бюджет, они не вынуты из экономики.

Поэтому МВД и полиция превратилось в платную зону «ухилянтов». Страна не мобилизована, а существуют огромные сферы деятельности, которые превратились в бронь. В это же время нам говорят, что не хватает пехоты», – вещал престарелый бандеровец-пропагандист.

 

