Укро-эксперт: Продолжим трепаться – и новому «контрнаступу» Сырского настанут «гайки»

Вадим Москаленко.  
23.06.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главное сейчас для Украины – снова не разболтать детали готовящегося «контрнаступа» ВСУ.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главное сейчас для Украины – снова не разболтать детали готовящегося «контрнаступа» ВСУ. Об этом...

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Он прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского, который в последнем интервью обмолвился о перехвате инициативы и новом контрнаступлении.

«Базовая причина провала контрнаступления-2023 – про него слишком много говорили. Даже один из научно-исследовательских институтов при ВСУ ещё при Залужном проводил и публиковал работу, где анализировали 10 исторических примеров контрнаступательных операций в разных условиях – Первая, Вторая мировая война, арабо-израильские войны, ближе к концу ХХ века.

Разные вводные условия, разный потенциал противника, но выходит, что побеждала та сторона, которая даже не имела преимущества в силах и средствах, но проводила удары в режиме оперативного молчания. То есть не ляпала семь месяцев, куда же там пойдут ВСУ – освобождать Мелитополь или Бердянск…»,  – вещал Киричевский.

«Сырский очертил, а дальше будем видеть. Надеюсь, что дальше какие-то инсинуации – вот, там точно будем наступать, в информационном пространстве не будет. И мы получим просто результат. Если инсинуации будут, то это гайки», – трепался укро-эксперт.

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