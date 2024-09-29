Укро-эксперт: «Резерв+» оказался циничным лохотроном. Снимаю шляпу перед Банковой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беспредел ТЦК мотивировал украинцев регистрироваться в приложении «Резерв+», и теперь все проявившие свою гражданскую позицию к концу года получат повестки и автоматические штрафы.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Он прокомментировал распоряжение Кабмина напечатать 900 тысяч повесток до конца года.

«Повестка считается врученной, даже если адресат не расписался. Не расписался – штраф 16 тыс. гривен. И в таких повестках, по-моему, до 160 тысяч штрафа может набежать. С одного. Принято постановление – если штрафы не оплачиваются, то идёт конфискация имущества. 900 тысяч повесток умножьте даже на половину данной суммы. А самый цинизм ситуации заключается в том, когда выходят представители политических партий и заинтересованных структур, и говорят: «а повестки-то мы будем рассылать тем, кто зарегистрировался в «Резерв+». Уклонисты-то не получат повесток, уклонистов мы не знаем». То есть оказывается, что «Резерв+» – это такой себе лохотрон. Зарегистрировался? Получи повестку, спасибо за твою гражданскую позицию. И никого не интересует – получил ты её, не получил. 16 тысяч штрафа ты уже получил автоматически», – сказал Снегирёв.

Он выразил восхищение данной схемой.

«Прагматично? Более чем. Красиво! Я снимаю шляпу. Сначала продвинуть идею с регистрацией в «Резерв+», которая якобы упрощает и снимает необходимость похода в ТЦК. Причём, всё это проходило на фоне откровенных видео о беспредельных действиях сотрудников ТЦК. Стимулировали народ к внесению персональных данных в базу. А теперь, в соответствии с базой, а там, кстати, порядка миллиона как раз и есть – вот этот миллион и получит повестки. И даст возможность бюджету Украины пополнить дыры», – объяснил эксперт.