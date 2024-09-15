Укро-эксперт: У русских цейтнот – интенсивность боёв на Донбассе возрастёт

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Нынешняя тяжёлая для Киева ситуация на фронтах – следствие большого просчёта украинского командования, которое сделало ставку на то, что после освобождения Авдеевки русские возьмут паузу.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был расчёт на то, что после тяжелейших боёв за Авдеевку россияне возьмут оперативную паузу, а они наоборот усилили давление, и в дальнейшем мы имели то, что мы имели. Прорыв линии обороны, и соответственно на данный момент имеем уже и покровский сценарий, и другие. Речь о том, что у россиян стоит цейтнот – срок окончания президентских выборов в США. До ноября будут максимальные усилия россиян в моменте прорвать украинскую оборону, выйти на линию административных границ Донецкой области. Чтобы уже потом сказать – вот статус-кво, вот теперь мы договариваемся. Это линия разграничения, либо линия госграницы, как угодно, Донецкая и Луганская область за нами, а по поводу Херсонской и Запорожской будем думать», – расписал бывший тягнибоковец.

«Поэтому ни о каком снижении градуса противостояния речь не идёт. Более того, интенсивность боёв именно в Донецкой области будет нарастать»,– добавил Снегирёв.