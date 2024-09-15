Укро-эксперт: У русских цейтнот – интенсивность боёв на Донбассе возрастёт

Вадим Москаленко.  
15.09.2024 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 778
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина


Нынешняя тяжёлая для Киева ситуация на фронтах – следствие большого просчёта украинского командования, которое сделало ставку на то, что после освобождения Авдеевки русские возьмут паузу.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя тяжёлая для Киева ситуация на фронтах – следствие большого просчёта украинского командования, которое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Был расчёт на то, что после тяжелейших боёв за Авдеевку россияне возьмут оперативную паузу, а они наоборот усилили давление, и в дальнейшем мы имели то, что мы имели. Прорыв линии обороны, и соответственно на данный момент имеем уже и покровский сценарий, и другие. Речь о том, что у россиян стоит цейтнот – срок окончания президентских выборов в США.

До ноября будут максимальные усилия россиян в моменте прорвать украинскую оборону, выйти на линию административных границ Донецкой области. Чтобы уже потом сказать – вот статус-кво, вот теперь мы договариваемся. Это линия разграничения, либо линия госграницы, как угодно, Донецкая и Луганская область за нами, а по поводу Херсонской и Запорожской будем думать», – расписал бывший тягнибоковец.

«Поэтому ни о каком снижении градуса противостояния речь не идёт. Более того, интенсивность боёв именно в Донецкой области будет нарастать»,– добавил Снегирёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть