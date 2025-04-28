Укро-эксперт: Выход Трампа из переговоров даст старт большому наступлению русских

Увиливание от плана Дональда Трампа для Киева чревато наступлением русских и возвращению к переговорам к осени, но уже на совсем других условиях – не в пользу Украины.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Если Трамп выйдет из переговоров] – тогда мы пойдём по самому тяжёлому для нас пути, связанному с подготовленным планом завершения войны с позиции силы. Нас ждут очень тяжёлые времена, связанные с российскими планами наступлений. Но и вернёмся мы тогда к возможным переговорам и новым условиям, наверное, где-то уже в августе-сентябре. Вот так я вижу перспективу… Давайте разводить вот этот дипломатический шанс, который, несомненно, будет выглядеть для Украины крайне тяжело. Потому что нужно будет искать язык, почему нам нужен этот компромисс. Кроме того, очень много будет тех, кто будут бить в барабаны и кричать про «зраду», всего ещё будет хватать. Но я повторю мысль, что в 2025 году война будет завершаться, судя по ходу событий и международным событиям, и уже степени такой международно-дипломатической готовности закрыть этот гештальт на фоне большой глобально перестройки», – сказал Ермолаев.