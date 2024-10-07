Укро-философ: Нужно перемирие и готовиться разбить Россию «во второй фазе»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина ничего не получит на грядущей встрече высокого уровня в формате Рамштайна. Киеву нужно признать, что быстрое восстановление невозможно, подписать перемирие и готовиться к сражению с Россией «во второй фазе».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Когда вы надеетесь на то, что где-то в Рамштайне как реакция на вашу челобитную вам что-то дадут, – нет у вас никаких шансов. Надо признавать, вступать в перемирие и бешеными темпами включать режим мобилизации, более сильный, нежели во время войны. С тем, чтобы опередить врага настолько, чтобы во второй фазе его победить. Кто сейчас к этому готов? Никто из фронтовиков, никто из тех, кто уехал за границу, и никто из тех, кто остался. Потому что все понимают неподъемность этого бремени. Невозможно быстро восстановить загубленную патриотическими лозунгами промышленность, невозможно быстро восстановить технологию, науку, инженерную инфраструктуру, инженерное образование – невозможно. Осознание этого факта – факта не просто поражения от России, а цивилизационного, стратегического поражения Украины, ставит крест на ее будущем. В том смысле, что здесь будет что-то другое. Той, независимой Украины больше не будет, проект независимости уничтожили сами украинцы», – заявил Дацюк, очевидно, намекая на дальнейший официальный колониальный статус.