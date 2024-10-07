Укро-философ: Нужно перемирие и готовиться разбить Россию «во второй фазе»

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 11:32
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украина ничего не получит на грядущей встрече высокого уровня в формате Рамштайна. Киеву нужно признать, что быстрое восстановление невозможно, подписать перемирие и готовиться к сражению с Россией «во второй фазе».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ничего не получит на грядущей встрече высокого уровня в формате Рамштайна. Киеву нужно...

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«Когда вы надеетесь на то, что где-то в Рамштайне как реакция на вашу челобитную вам что-то дадут, – нет у вас никаких шансов. Надо признавать, вступать в перемирие и бешеными темпами включать режим мобилизации, более сильный, нежели во время войны. С тем, чтобы опередить врага настолько, чтобы во второй фазе его победить.

Кто сейчас к этому готов? Никто из фронтовиков, никто из тех, кто уехал за границу, и никто из тех, кто остался. Потому что все понимают неподъемность этого бремени.

Невозможно быстро восстановить загубленную патриотическими лозунгами промышленность, невозможно быстро восстановить технологию, науку, инженерную инфраструктуру, инженерное образование – невозможно.

Осознание этого факта – факта не просто поражения от России, а цивилизационного, стратегического поражения Украины, ставит крест на ее будущем. В том смысле, что здесь будет что-то другое.

Той, независимой Украины больше не будет, проект независимости уничтожили сами украинцы», – заявил Дацюк, очевидно, намекая на дальнейший официальный колониальный статус.

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