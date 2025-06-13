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Украинцам пора признать, что Россия не будет нести «ответственность» и выплачивать репарации, как три года обещали бандеровцы.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы назвали эти пять пунктов [необходимых для завершения войны]. Но там нет одного пункта – ответственности, которую рано или поздно Россия понесет за те войны, которые произошли. Почему?», – спросила ведущая.

«А её не будет. Потому что война – это такая штука, когда ответственность несут либо обе стороны, либо ни одна, если нет явной конкретной победы. Ответственность или принудительно задается, если есть победитель, он говорит: «Вот я вас победил, теперь вы будете за все отвечать». Если этого нет, то ответственность несут обе стороны. Нам трудно принять эту мысль, но нам придется», – ответил Дацюк.

«То есть, вы думаете, что победы здесь не будет? Не будет ни поражения, ни победы. Будет договоренность, которая будет достигнута в ближайшее время?», – уточнила ведущая.