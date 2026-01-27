Укро-генерал: «Почему ТЦК нет в Буковеле? Закаленные лыжники нужны на фронте»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотрудники ТЦК не появляются на западноукраинском элитном горнолыжном курорте Буковель, хотя там можно набрать тысячи подготовленных для фронта людей.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни разу я не увидел ни одного сотрудника ТЦК в Буковеле. Почему? Это олигархи купили, чтобы они там не появлялись? Или военкомам Львовской и Ивано-Франковской области запрещено туда свои пять копеек вставлять? В Киеве на каждом третьем перекрестке проверяют документы и в определенных моментах предлагают проехать в ТЦК», – недоумевает генерал.

По его словам, из количества отдыхающих в Буковеле можно сформировать – минимум три бригады.