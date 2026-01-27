Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине хватает людей, которым безразлично, войдёт ли их страна в состав России – лишь бы была сытая жизнь.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Определенным слоям населения все равно, какой флаг над страной. Их интересует больше кусок хлеба, стакан водки, а какой там гимн с утра играет по радио, их не интересует. К сожалению, определенная часть рабов, рожденных в семье рабов, продолжают и дальше существовать, и не хотят становится свободными. Да они никогда и не станут свободными», – заявил генерал.

Он предположил, что свободным в его понимании могли бы стать дети этих людей, если бы ими занялось государство.