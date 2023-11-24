Укро-нацист недоумевает: Европейцы считают несусветной глупостью сопротивляться армии России
В Европе прекрасно понимают, что на месте украинцев было бы разумнее не оказывать сопротивления армии России – тогда страна осталась бы целой.
Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Европе воевать против русских будут поляки, страны Прибалтики, и всё. Остальные не будут воевать так, как мы.
Давайте вспомним Вторую мировую войну: жизнь каждого француза для Франции намного важнее, чем немецкий сапог в Париже. Две недели сопротивление, и всё. Польское войско ещё долго партизанило по лесам, а у Франции такого не было», – сказал Лапин.
Он подчеркнул, что, по мнению большинства европейцев, Россия является таким врагом, которому лучше не сопротивляться.
«Я имел возможность пообщаться с испанцами. Они спрашивают, а зачем мы воюем, я им пытаюсь объяснить про русских оккупантов, которые хотят нам русский язык, российские флаги на домах повесить, российскую власть нам поставить.
А испанцы мне отвечают: «Ну и что, дом-то останется целым. Какая разница, какой флаг над тем домом висит, если он останется целым». То есть, сытая Европа не будет воевать от слова совсем. Они капитулируют», – добавил экс-депутат.
Спасибо!
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