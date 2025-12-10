Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не оставила надежду победить Россию на поле боя.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтер Мирослав Гай.

«Мы держимся за каждый город. Вот русские к нему подошли, начинают его уничтожать артиллерией, авиацией, как Бахмут, например, Северодонецк, как Мариуполь. Мы его держим до последнего момента, пока там есть более выгодные условия для удержания этих позиций. Просто за счет того, что у вас есть здания, у вас есть подвалы, какие-то элементы укрытия», – рассказал укро-нацист.

По его словам, ВСУ отходят, «когда там уже не остается ни одного кирпича».

«И так будет до последнего русского, понимаете, пока у России есть преимущество», – грозит Гай.

О том, сколько останется личного состава от ВСУ при такой тактике, нацист не задумывается.