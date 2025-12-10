Укро-нацисты озвучили тактику продолжения войны: Будем оставлять от городов одни кирпичи до последнего русского

Игорь Шкапа.  
10.12.2025 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 529
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не оставила надежду победить Россию на поле боя.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтер Мирослав Гай.

Украина не оставила надежду победить Россию на поле боя. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы держимся за каждый город. Вот русские к нему подошли, начинают его уничтожать артиллерией, авиацией, как Бахмут, например, Северодонецк, как Мариуполь. Мы его держим до последнего момента, пока там есть более выгодные условия для удержания этих позиций. Просто за счет того, что у вас есть здания, у вас есть подвалы, какие-то элементы укрытия», – рассказал укро-нацист.

По его словам, ВСУ отходят, «когда там уже не остается ни одного кирпича».

«И так будет до последнего русского, понимаете, пока у России есть преимущество», – грозит Гай.

О том, сколько останется личного состава от ВСУ при такой тактике, нацист не задумывается.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить