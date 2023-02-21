Укро-нацисты пытаются разобщить российский тыл – крымский эксперт

Фейки и информационные вбросы со стороны Украины относительно положения отдельных народов Крыма направлены на их разделение. Но на фронте нет национальностей – все стоят ради одной цели, ради победы.

Об этом в эфире марафона «Все для победы» на канале «Крым 24» сообщил заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Куршутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вкидывая и влияя на определённую идеологическую составляющую, в том числе о тех народностях, которые живут в Крыму, постоянными вбросами с сопредельной территории пытаются нас тут разделить по национальности, вероисповеданию, использовать эти все тонкие и очень такие важные моменты для каждого человека в части идентичности, чтобы разделить, развести в разные стороны, заставить мыслить по-другому, – отметил он. – Но дело в том, что все достаточно взрослые люди, и пословице «разделяй и властвуй» не один десяток лет. Все прекрасно понимают, для чего это делается. Поэтому и сила крымчан всегда была в нашем единстве. И крымчане, как всегда, в едином порыве, не взирая на национальности стоят ради одной цели. То же самое сегодня происходит – на фронте нет разделения. Но безусловно, будут продолжать пытаться это делать. Но на ситуацию надо смотреть здраво и понимать, что мы все россияне и граждане одной большой страны, у нас единая задача, цели, и мы обязательно победим».

Сегодня Крым, как и вся страна, делает немало для победы. Речь идет не только о материальном вкладе – связь с передовой, с тылом идет через детские письма и рисунки.

«Если говорить о поднятии боевого духа, и что мы могли бы сделать для наших ребят, то первое и самое главное – это мы должны давать мощное ощущение того, что мы здесь в тылу их поддерживаем, знаем и ждём всех обратно живыми и здоровыми. Вот это ощущение тыла, ощущение поддержки, ощущение того, что это всё не просто так, не зря, это всё по-настоящему, очень важно, – подчеркнул Куршутов. – Существует много разных вариантов поднятия боевого духа. Детки пишут письма, рисуют рисунки, делают какие-то поделки, и я общался с ребятами, они говорят: «ты не понимаешь, на это есть время, хоть часы, чтобы это читать». Это со слезами на глазах – и это та сила, которая заставляет находить определённые сверхсилы внутри людей, чтобы двигаться дальше, двигаться к победе. Потому что они должны быть уверены на 200%, даже в какие-то минуты сомнения, что всё, что они делают, сегодня важно для страны, важно для нашего будущего».