Укро-оборонщики проболтались: Удары по энергетике срывают производство дефицитных дронов
Украина так и не смогла наверстать отставание от России в производстве и, соответственно, в применении дронов на отповолокне, дающих возможность поразить цель без риска потери связи из-за воздействия РЭБ.
Об этом пишет украинский портал «Оборонка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Украинские компании в итоге нарастили выпуск таких беспилотников, но в ВСУ до сих пор жалуются как на нехватку оптоволоконных дронов, так и проблемы с качеством.
«У нас машина делала три-четыре ходки под обстрелами, чтобы завезти дроны, а они оказались бракованными. С матерными словами вывозили, рисковали, чтобы вернуться с нормальными, и хорошо, что все обошлось. Но было бы максимально тупо потерять машину и, не дай бог, людей из-за чьей-то про*баной ответственности», – рассказывает изданию боец 1-й бригады ТРО с позывным «Муха».
При этом в ВСУ признают, что по части применения оптики ВС РФ добились серьезных успехов.
«Создается впечатление, что русские где-то на 60 процентов уже отказались от аналоговой связи и почти полностью перешли на оптику», – жалуется пилот украинского экипажа оптоволоконных FPV «Малой».
В качестве примера успеха русских в этом сегменте в материале фигурирует дрон «Князь Вандал», оснащенный дневной и ночной камерами, способный работать на дистанциях до 40 километров и регулярно использующийся как «ждун» для засад. Только этих дронов в России производят до 50 тысяч единиц в месяц.
Украинская пропаганда регулярно пытается убедить, что российские удары по энергетике якобы не имеют военного смысла и направлены исключительно против гражданского населения. Впрочем, статья «Оборонки» это опровергает.
«Еще один фактор проблем со скоростью и качеством производства, на который указали два опрошенных производителя, – отключение света и отопления, к которым чувствительно оборудование и некоторые материалы. Даже секундное выключение света, если компания качественно не наладила систему автономности производства, может привести к нехватке партии», – говорится в материале.
