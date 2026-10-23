Укро-политолог: Главный инструмент принуждения к сделке – компромат на всю Зе-верхушку, который есть у США
США имеют серьезный компромат на украинскую власть, которым будут шантажировать, принуждая к сделке.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пришёл час антикоррупционных органов для того, чтобы напоминать об этих грешках. И, я думаю, что план Трампа заключается в том, чтобы кнутом и пряником быстрее гнать Зеленского, загонять в переговорный процесс.
С одной стороны, кнут этот антикоррупционный, когда всех ворюг сейчас будут доставать, прежде всего, высокопоставленных. Мы видим, все идут на сделки, их заставляют, и вываливается всё ближе, ближе и ближе к Зеленскому подбирается», – сказал политолог.
По его мнению, ключевые лица из окружения Зеленского «наверняка тоже держатся за соответствующие места соответствующими органами, чтобы сыграть в запасной вариант, который они готовили ещё весной».
«То есть, переформатировать коалицию, переформатировать правительство, форматнуть новое большинство, которое как конституционный орган будет иметь субъектность в рамках той правовой системы, которая есть в Украине и с которым можно будет параллельно тоже вести переговоры относительно мира, если Зеленский дальше будет упираться.
Я думаю, что они держат такой запасной вариант по принуждению к миру через внутренний политический кризис, который будут педалировать и использовать все те закладки, все те компроматы, которые были, которые собирались всё это время», – считает Романенко.
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