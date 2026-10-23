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США имеют серьезный компромат на украинскую власть, которым будут шантажировать, принуждая к сделке.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришёл час антикоррупционных органов для того, чтобы напоминать об этих грешках. И, я думаю, что план Трампа заключается в том, чтобы кнутом и пряником быстрее гнать Зеленского, загонять в переговорный процесс. С одной стороны, кнут этот антикоррупционный, когда всех ворюг сейчас будут доставать, прежде всего, высокопоставленных. Мы видим, все идут на сделки, их заставляют, и вываливается всё ближе, ближе и ближе к Зеленскому подбирается», – сказал политолог.

По его мнению, ключевые лица из окружения Зеленского «наверняка тоже держатся за соответствующие места соответствующими органами, чтобы сыграть в запасной вариант, который они готовили ещё весной».