Укро-политолог: Натовцы абсолютно беспомощны перед русскими дронами. Полагаться на «украинский опыт» – безумие
Странам НАТО, особенно граничащим с Россией и Белоруссией, лучше не полагаться на клептократический Киев, а самим разрабатывать системы противодроновой борьбы.
Об этом на канале украинского политолога Руслана Бортника заявил его коллега, киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я бы на месте стран Балтии, Польши начал бы разрабатывать все эти противодроновые системы. Потому что они дают нам деньги, такое ощущение, с надеждой, что на Украине будут разработаны и опробованы все технологии, а они потом смогут купить эти готовые решения.
Но это может очень долго длиться, потому что всё-таки большая часть этих денег разворовывается на Украине, им нужно следить, куда идут эти деньги. И желательно непосредственно финансировать тех, кто создаёт вооружения.
И эти технологии, естественно, нужно распространять на ЕС, на НАТО, особенно радиолокационные станции, средства раннего обнаружения дронов», – сказал Себастьянович.
Он привёл яркий пример.
«Я был в Литве, когда туда залетел с Белоруссии «Шахед». Он залетел, его сняли люди на камеры, а военные никак не отреагировали, не могли даже первый день найти его. На второй день нашли имитатор, как болванку пустую, запустили на литовский полигон, он там упал.
И спрашивают там какого-то из Минобороны солидного генерала – как так, люди снимают, а вы не обнаружили? Он говорит: «у нас на том участке нет радиолокационного оборудования». Как нет? В стране три аэропорта, летают самолёты постоянно, у всех есть радиолокационные, а у вас нет. Он говорит: «Ну, это же частные».
То есть какой-то маразм полный! Рядом четыре года уже идёт война, где используется такая высокотехнологичная техника, а они даже не подумали о том, чтобы защитить периметр радиолокационным оборудованием», – рассказал эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: