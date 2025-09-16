Укро-политолог: Натовцы абсолютно беспомощны перед русскими дронами. Полагаться на «украинский опыт» – безумие

Вадим Москаленко.  
16.09.2025 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 686
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Странам НАТО, особенно граничащим с Россией и Белоруссией, лучше не полагаться на клептократический Киев, а самим разрабатывать системы противодроновой борьбы.

Об этом на канале украинского политолога Руслана Бортника заявил его коллега, киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы на месте стран Балтии, Польши начал бы разрабатывать все эти противодроновые системы. Потому что они дают нам деньги, такое ощущение, с надеждой, что на Украине будут разработаны и опробованы все технологии, а они потом смогут купить эти готовые решения.

Но это может очень долго длиться, потому что всё-таки большая часть этих денег разворовывается на Украине, им нужно следить, куда идут эти деньги. И желательно непосредственно финансировать тех, кто создаёт вооружения.

И эти технологии, естественно, нужно распространять на ЕС, на НАТО, особенно радиолокационные станции, средства раннего обнаружения дронов», – сказал Себастьянович.

Он привёл яркий пример.

«Я был в Литве, когда туда залетел с Белоруссии «Шахед». Он залетел, его сняли люди на камеры, а военные никак не отреагировали, не могли даже первый день найти его. На второй день нашли имитатор, как болванку пустую, запустили на литовский полигон, он там упал.

И спрашивают там какого-то из Минобороны солидного генерала – как так, люди снимают, а вы не обнаружили? Он говорит: «у нас на том участке нет радиолокационного оборудования». Как нет? В стране три аэропорта, летают самолёты постоянно, у всех есть радиолокационные, а у вас нет. Он говорит: «Ну, это же частные».

То есть какой-то маразм полный! Рядом четыре года уже идёт война, где используется такая высокотехнологичная техника, а они даже не подумали о том, чтобы защитить периметр радиолокационным оборудованием», – рассказал эксперт.

