Укро-политолог расценил драп ВСУ под Покровском как «заманивание русских в ловушку»

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Высшее военно-политическое руководство Украины лжёт о продвижении ВСУ в Курской области, а на деле украинским террористам приходится пятиться назад и пытаться окапываться.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто, кроме Владимира Зеленского и Александра Сырского, не подтверждает увеличение нашей территории в Курской области. Наоборот, появляется информация о том, что украинские войска потеряли 2-3 населенных пункта, и начинают окапываться и укреплять свои позиции, которые заняли. То есть, продвижения сейчас не наблюдается. Были надежды, что река Сейм, когда будут уничтожены переправы, там будет определенный мешок, но украинские войска не смогли воспользоваться этим преимуществом, потому что сразу же российская сторона построила понтонные переправы», – подчеркнул политолог.

«Что касается Донбасса – действительно, Украина теряет один населенный пункт за другим. Бои ведутся уже в Селидово, на ближних подступах к Покровску. Это действительно это очень важный узел, оттуда открывается путь на Днепропетровскую область, оттуда открывается фактически оперативный простор. Это может быть действительно очень серьезная потеря. Правда, сейчас в России начинают думать, а не является ли это ловушкой, потому что слишком уж активно украинская сторона начинает сдавать позиции с малыми боями или практически без боев. Не является ли это ловушкой, чтобы создать котел для российской армии? Начали задумываться в этом направлении», – уверяет Бондаренко.