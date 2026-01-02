Укро-политолог: Россия использовала наш гнилой имидж по принципу айкидо

Максим Столяров.  
02.01.2026 20:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 735
 
Дзен, Терроризм, Украина


Украина так часто хвастала терактами, что, как бы ни открещивался Киев от атаки на резиденцию российского президента, многие страны мира уже осудили украинскую провокацию.

Об этом на канале «Политбюро» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удар по резиденции Путина. Возникает вопрос – а была ли атака? Потому что риторика со стороны Москвы значительно ужесточилась», – спросил ведущий.

«Вы знаете, не важно, был ли мальчик. Важно – поверили в это, или нет. То, что союзники России уже приносят соболезнования Москве, высказывают поддержку. Причем, достаточно неожиданные союзники: от ОАЭ до Индии осуждали этот шаг… Как минимум часть стран в это верит», – сказал Бортник.

Он напомнил, что ранее «наши дроны атаковали Кремль в свое время, а мы это признавали, пиарились на этом».

«После того, как во время переговоров под символические даты подрывали Крымский мост, организовывали операцию «Паутина» как раз в преддверии стамбульских переговоров.

К сожалению, высока вероятность, что много кто поверит Москве… Мы очень любили использовать эти символические удары для формирования общественного мнения, Москва сейчас пытается это использовать через принципы айкидо.

Это делается для того, чтобы создать условия и для Трампа отказаться от части данных Украине обещаний», – опасается укро-политолог.

Метки: ,

