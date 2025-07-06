Укро-православный олигарх подаёт в суд на Зеленского

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Отказавшийся от второго, российского, гражданства экс-депутат Верховной рады, «православный олигарх» Вадим Новинский намерен подать в суд на утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что бизнесмен уговаривал его в первые дни СВО «сдаться Путину».

Об этом он заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне самому интересно, откуда он это взял, где ему это приснилось, и под воздействием чего он все это произносит. Видимо, он забыл, как все происходило три года назад. Я молчал об этом, не хотел вспоминать, что было за несколько дней до войны и в самые первые дни войны. Сейчас наши юристы готовят иск в суд против президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства», – сказал Новинский.

Он назвал заявления Зеленского «полнейшей ложью» и представил свою версию событий.

«На меня вышли представители руководителя правоохранительных структур Украины очень высокого уровня и попросили помочь в организации переговоров с РФ. Я ответил, что я простой народный депутат, а у них есть МИД и другие структуры. «Нет, включайтесь, пожалуйста, в работу, это наша просьба. Позвоните, пожалуйста, президенту. Он ждет вашего звонка». Я набрал», – сказал Новинский.

Олигарх утверждает, что именно он предложил Гомель как место для самых первых переговоров. Он якобы обсуждал с российской делегацией возможность оставления Донбасса в составе Украины, а Зеленского увещевал сохранить украинскую государственность, «даже ценой утраты поста».

Свои слова Новинский готов подтвердить, «положа руку на Евангелие».