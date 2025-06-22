Укро-пропагандист Бутусов: Уйдём в леса, но Сумы не сдадим!

Вадим Москаленко.  
22.06.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Падкие на бюджет военно-гражданские администрации строят такие укрепления, которые ВСУшники даже не рискуют занимать, предпочитая им – окапываться вручную в посадках.

Об этом «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Падкие на бюджет военно-гражданские администрации строят такие укрепления, которые ВСУшники даже не рискуют занимать,...

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«Множество дронов атакует и контролирует наши логистические пути, а поскольку они не защищены, не построена конструктивная защита, единственная защита этой логистики – леса. Поэтому нашим войскам придётся отойти до лесов. Как только там будет наша логистика защищена, там есть достаточно наших боеспособных войск, они развернутся и не пропустят врага к Сумам. Я не вижу угрозы захвата города даже сейчас», – рассуждал он.

Пропагандист раскритиковал украинские укрепления.

«Что делает враг в обороне? Он беспрерывно ведёт инженерные работы, даже на тех участках, на которых наступает. Русские всё время строят мощные оборонные сооружения. У нас с этим огромная проблема. У нас отдельно строятся отдельные позиции обороны военно-гражданскими администрациями, а потом их передают и говорят – вы должны здесь вести бои.

А военные говорят: эти позиции непригодны для боя. Поэтому мы снова должны брать лопату и идти в ближайшую посадку, потому что этот красивый бетонный опорный пункт посреди поля – это просто мишень. Поэтому копаем ямки в ближайшей посадке, которую, конечно, противник может быстро выбить», – жаловался пропагандист.

Ведущая удивилась, почему не применяются инженерные войска.

«Если эти деньги на строительство фортификаций банально отдать инженерным войскам, это значит частные компании, которые тысячами роют опорные пункты в тылу в открытых полях, – не смогут принять участие в этом процессе. И эти бюджеты просто так нельзя разделить…

К сожалению, наше государство считает, что мы и четвёртый год войны будем рыть в полях эти никому не нужные сооружения. Я не знаю, что ещё должно случиться», – сокрушался Бутусов.

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