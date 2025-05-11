Укро-пропагандист: Путину для переговоров не нужен никакой Эрдоган

Тарас Стрельцов.  
11.05.2025 18:27
  (Мск) , Львов
Просмотров: 706
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Турция, Украина


Война будет идти до полного уничтожения Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война будет идти до полного уничтожения Украины. Об этом в эфире львовского телеканала NTA...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путину интересны переговоры с Трампом. Думаю, что с Эрдоганом он может поговорить и без посредничества Трампа. Каких-то посредников между Москвой и Киевом ему точно не требуется. Поэтому я думаю, что это не имеет никакого отношения к реальности, потому что в реальности никаких переговоров между Украиной и Россией в ближайшей осязаемой перспективе не ожидается.

В этой войне вопрос переговоров не решается украинской стороной, а решается РФ. Это она решает, будут переговоры или не будут.  И мы видим, что желанием РФ является продолжение этой войны до того момента, пока в Москве не решат, что украинское государство перестало существовать на политической карте мира, такого государства и такой проблемы для России больше нет», – рассуждал Портников.

«Россия хочет решить эту проблему не переговорами, а продолжением войны – вплоть до уничтожения Украины и её исчезновения с политической карты мира. Пока что позиции РФ не изменились, те условия, которые ставит Россия, фактически являются условиями капитуляции и подготовки позиций для дальнейшего уничтожения украинского государства.

Украина здесь решить ничего не может, единственно, что они могут решить – бороться или капитулировать. От того, какой президент США, и от того, кому он звонит и что советует, ничего не меняется.

Если Россия будет экономически, демографически и социально истощена в 20-х годах нашего века, могут возникнуть объективные условия для прекращения огня на украинско-российском фронте. А в 30-40-х гг. могут появиться объективные условия для прекращения российско-украинского конфликта. Эта история на десятилетия»,  – трепался пропагандист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить