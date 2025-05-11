Укро-пропагандист: Путину для переговоров не нужен никакой Эрдоган

Война будет идти до полного уничтожения Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину интересны переговоры с Трампом. Думаю, что с Эрдоганом он может поговорить и без посредничества Трампа. Каких-то посредников между Москвой и Киевом ему точно не требуется. Поэтому я думаю, что это не имеет никакого отношения к реальности, потому что в реальности никаких переговоров между Украиной и Россией в ближайшей осязаемой перспективе не ожидается. В этой войне вопрос переговоров не решается украинской стороной, а решается РФ. Это она решает, будут переговоры или не будут. И мы видим, что желанием РФ является продолжение этой войны до того момента, пока в Москве не решат, что украинское государство перестало существовать на политической карте мира, такого государства и такой проблемы для России больше нет», – рассуждал Портников.