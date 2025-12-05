Укро-СМИ хоронят Зеленского: «Ваш второй срок уехал в Израиль»
Украинские медиа ставят крест на втором сроке диктатора Владимира Зеленского. В частности, об этом пишет ориентирующееся на глобалистов киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В публикации отмечается, что принятый Радой бюджет на следующий год представляет собой нереализуемый на практике план, изобилующий популистскими обещаниями. Объясняется это тем, что Зеленский, «в первую очередь, хоть камни с неба, думает о выборах, а не о какой-то там войне».
«Владимир Александрович, опомнитесь, ваш второй срок уехал вместе с Миндичем в Израиль, и никто из них не вернется. Все эти «зимние тысячи», «телемарафоны», «кешбэки» и бесплатные километры разной популистской фигни не перекроют очевидного — вы заляпаны «миндичгейтом» с ног до головы, вы с 2022 года молчаливым согласием толерировали коррупцию в «Энергоатоме», а ваша лучшая половина (не Ермак) в курсе всех серий «Династии», несмотря на довольно молодой возраст. С таким бэком выборы не выигрывают. А с проигранной войной — тем более!
С такой грязью на тактических кроссовках даже в кабинеты к европейским партнерам не очень-то и зайдешь. Что тоже огромный риск. Ведь наш свежепринятый бюджет — катастрофически дефицитный, и, в отличие от предыдущих лет, мы в декабре 2025-го вообще не понимаем, кто нам даст средства, чтобы около половины этого дефицита закрыть. Речь идет в целом о 45 млрд долл., из которых мы смогли договориться пока только о 25,8 млрд: от G7 — 11 млрд долл., от ЕС — 10 млрд, от Великобритании — 2,3 млрд, от МВФ — 2,2 млрд долл. и «мелочь» от остальных», – пишет «ЗН».
Подчеркивается, что Зеленский не просто теряет равновесие, а «буквально летит кувырком в пропасть и схватился за победу на призрачных выборах как за единственную точку опоры».
«Можно понять. Рушится все, от уютного круга подельников и обычных схемок до парламентской поддержки, где теперь уже союзники — «Довіра» и «Платформа за життя». В окружении, куда ни глянь, люди «бывшего», не очень умные, но вполне верные — двадцать кинжалов в спину цезарю точно насобирается. В менеджерах, благодаря продолжительному отрицательному отбору, не осталось не то что высококвалифицированных, но и просто спецов. Среди союзников — ни одного, кто сохранил бы восторг, уважение и благодарность первых лет полномасштабной. А тут еще и фронт…
Пан президент, опомнитесь. Те восторг и уважение всего мира, убедившие вас во всемогуществе, они были для нас всех, а не для вас лично. Поэтому, скатываясь в собственноручно вырытую пропасть, не тащите нас за собой хотя бы из признательности», – резюмирует издание.
