Украинские медиа ставят крест на втором сроке диктатора Владимира Зеленского. В частности, об этом пишет ориентирующееся на глобалистов киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В публикации отмечается, что принятый Радой бюджет на следующий год представляет собой нереализуемый на практике план, изобилующий популистскими обещаниями. Объясняется это тем, что Зеленский, «в первую очередь, хоть камни с неба, думает о выборах, а не о какой-то там войне».

«Владимир Александрович, опомнитесь, ваш второй срок уехал вместе с Миндичем в Израиль, и никто из них не вернется. Все эти «зимние тысячи», «телемарафоны», «кешбэки» и бесплатные километры разной популистской фигни не перекроют очевидного — вы заляпаны «миндичгейтом» с ног до головы, вы с 2022 года молчаливым согласием толерировали коррупцию в «Энергоатоме», а ваша лучшая половина (не Ермак) в курсе всех серий «Династии», несмотря на довольно молодой возраст. С таким бэком выборы не выигрывают. А с проигранной войной — тем более! С такой грязью на тактических кроссовках даже в кабинеты к европейским партнерам не очень-то и зайдешь. Что тоже огромный риск. Ведь наш свежепринятый бюджет — катастрофически дефицитный, и, в отличие от предыдущих лет, мы в декабре 2025-го вообще не понимаем, кто нам даст средства, чтобы около половины этого дефицита закрыть. Речь идет в целом о 45 млрд долл., из которых мы смогли договориться пока только о 25,8 млрд: от G7 — 11 млрд долл., от ЕС — 10 млрд, от Великобритании — 2,3 млрд, от МВФ — 2,2 млрд долл. и «мелочь» от остальных», – пишет «ЗН».

Подчеркивается, что Зеленский не просто теряет равновесие, а «буквально летит кувырком в пропасть и схватился за победу на призрачных выборах как за единственную точку опоры».