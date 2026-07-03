Укро-ТВ: «Вучич – это балканский Лукашенко, такой же неудобный для РФ»

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Александр Вучич – фигура для Брюсселя куда более удобоваримая, чем Виктор Орбан, и он не настолько устраивает Москву, насколько это может показаться.

Об этом на канале «Lviv media» завил украинский журналист на Балканах Евгений Степаненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вучич, в отличие от Орбана, который в целом, даже слово «похабный» не подберёшь, относительно европейских денег, он просто брал и не отдавал. Вучич всё-таки позиционирует себя таким, Лукашенко балканского разлива. Когда человек пытается усидеть на нескольких стульях и пытается своей фигурой быть гарантом инвестиций, которые идут в Сербию. Плюс он себя выставляет как актор сбалансированности относительно ситуации с Косово, он постоянно продаёт эту тему, что если меня сменят на какого-то ультрарадикала, то в Косово снова будет война. Это никому не нужно, всем хватает того, что происходит на Украине. А тут все такие – окей, ну пусть, хоть он ворует, однако сукин сын – но наш сукин сын», – вещал Степаненко.

При этом он добавил, что «Россию не настолько устраивает Вучич», как это может показаться «с нашей украинской перспективы».

«Нужно отметить, что гуманитарного уровня поддержка из Сербии очень большая. Сербы назначили очень адекватного и благосклонного посла на Украине. Они сейчас предоставили достаточно существенную помощь в отрасли энергетики, это не публично, но это происходит. Есть определённые гуманитарные программы. И надо отметить, что Сербия очень практично и очень прагматично продавала нам вооружения», – расхваливал Вучича укро-пропагандист.

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