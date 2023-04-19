Укро-власть узаконила разбой и грабёж нацистами жителей Херсона

Владимир Гладков .  
19.04.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Херсон


Украинские неонацисты легализовали массовый террор и грабёж населения, у которого теперь совершенно свободно могут отобрать имущество «на военные нужды», или потребовать крупную сумму денег.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские неонацисты легализовали массовый террор и грабёж населения, у которого теперь совершенно свободно могут...

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«Сейчас практически со всеми расправились за это время – и перешли на второй круг просто прямых вымогательств.

Есть официальный документ, приказ командира бригады теробороны [Херсона] о конфискации личного автотранспорта. То есть, они это вообще узаконили – если раньше просто отжимали имущество, то теперь даже есть документ. Приходят, и «для военных нужд» забирают», – отметил общественник.

«СБУ таскает к себе людей из серии «вы были знакомы с тем-то, поэтому нас ничего не интересует, 2500 долларов, или отправляешься минимум на три месяца на подвал или исправительные работы».

То есть, идёт откровенное вымогательство денег со всех, кого можно растрясти. Люди запуганы, людей грабят, и люди по-прежнему пропадают. Не говоря уже о том, что на улицах хватают для так называемых мобилизационных целей», – добавил Малькевич.

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