Просроченный украинский президент Владимир Зеленский и назначенный им главарь ВСУ Александр Сырский перестали уделять внимание проблемам фронта на Донбассе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Зеленский и Александр Сырский прекратили ежедневно детализировать ситуацию на Донбассе. Они не анализируют обстановку, не приезжают в подразделения. И такое ощущения, они вообще не уделяют внимания Донбассу.

Нет ни одной линии обороны. Решения оперативного уровня даже у солдат и сержантов вызывают просто удивление. Я даже не говорю о фортификациях, нет даже адекватного плана оборонительных действий.

Постоянно куда-то выдёргивают один взвод или роту, где-то кем-то затыкают, без взаимодействия. Как будто у нас снова апрель 2022, а не конец 2024», – возмутился Бутусов.