Укроамериканец объяснил, чем украинцы похожи на афроамериканцев

10.08.2020, Киев, Игорь Петров

Юрист Андрей Семотюк, работающий в США и Канаде, написал в Ukrainian Weekly, официальном издании Украинского народного союза, статью в которой провел параллели между украинцами и афроамериканцами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рабство было частью истории не только афроамериканцев, но и украинцев. – С 15 по первую половину 17 века около 2,5 миллионов украинцев были похищены и отправлены в рабство в Османскую империю. Более того, до середины XIX века миллионы украинских крепостных считались собственностью своих помещиков в условиях феодальной формы рабства на территории, контролируемой Австро-Венгрией, Польшей и царской Россией.

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Общее наследие афроамериканцев и украинцев хорошо иллюстрируют отношения между чернокожим американцем Айрой Олдридж и украинцем Тарасом Шевченко. Как писала газета «Одесское обозрение», в 1858 году афроамериканский актер Айра Олдридж, участвовавший в постановках шекспировских трагедий «Отелло» и «Король Лир» в Санкт-Петербурге, тогдашней столице России, встретил Тараса Шевченко, украинского художника, поэта, политического изгнанника и духовного лидера своего народа. Олдридж был потомком рабов; Шевченко был бывшим крепостным. Их дружба объясняется историям их жизни.

Айра Фредерик Олдридж, один из первых великих афроамериканских театральных актеров и потомок рабов, родился 24 июля 1807 года в семье проповедника. В то время игра чернокожего актера на сцене шокировала и приводила в ярость американскую публику.

В основном по этой причине Олдридж покинул страну своего рождения и переехал в Лондон. Широкую европейскую известность он получил благодаря своей блестящей роли в трагедиях Шекспира «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» и «Венецианский купец». Но даже в Лондоне Олдридж часто подвергался преследованиям со стороны расистов и сторонников рабства. Чтобы избежать этой враждебной атмосферы, он проводил время в других европейских городах, где люди были менее склонны судить о нем по цвету его кожи. После одного из его спектаклей в Петербурге в 1858 году произошла судьбоносная встреча актера и поэта Шевченко. Шевченко был настолько потрясен игрой Олдриджа, что после спектакля буквально ворвался в гримерку актера и поцеловал его в щеку.

Когда Олдридж и Шевченко познакомились, они стали друзьями, несомненно, потому, что Олдридж узнал в Шевченко родственную душу. Оба мужчины глубоко понимали трагедию угнетенного человека, а также угнетенной нации, и знание этой общей боли служило основой для их дружбы.

Кроме того, в 1940-х годах, во время Второй мировой войны, нацисты забрали в рабство у Германии более 2 миллионов рабочих, чтобы они служили «остарбайтерами» в имениях, принадлежащих немецким бауэрам. Эти подневольные рабочие, взятые в основном с украинских земель, были классифицированы как «унтерменшен», или недочеловеки. Жестокости, травмы, лишения и неудобства, вызванные этими принудительными депортациями, пережили многие украинцы, которые впоследствии иммигрировали в Соединенные Штаты. Эта общая история жестокого обращения никогда не была адекватно разделена между украинско-американским и афроамериканским сообществами», – пишет автор.

По его словам, как и афроамериканцы, украинцы на протяжении долгого времени якобы являлись объектами предубеждений и дискриминации из-за того, кем они являются.

«Можно вспомнить предрассудки, которые оправдывали коллективное хозяйство, навязанное Советским Союзом, которое на самом деле было всего лишь современной формой феодализма. Можно вспомнить геноцид украинцев во время Голодомора и попытки России русифицировать украинцев на протяжении сотен лет, уничтожая их язык и культуру. Можно вспомнить аресты украинцев советской тайной полицией и тех, кто был отправлен в ссылку или концлагеря в ГУЛАГе за то, что они украинцы.

Можно вспомнить предубеждение против первых украинских переселенцев в Соединенных Штатах и насильственное заключение украинцев в трудовые лагеря в Канаде просто за то, что они украинцы. Можно вспомнить предрассудки, с которыми столкнулись те, кто приехал в Америку в качестве перемещенных лиц после Второй мировой войны.

Можно вспомнить Революцию достоинства, Майдан 2014 года, когда украинцы призвали к демократическим реформам, которые их правительство не было готово проводить. Можно вспомнить молодых людей, которых на улицах Киева расстреляла военная полиция во время мирных акций протеста. Можно вспомнить предрассудки, которые сейчас представляют собой форму гибридной войны, проводимой путинистами для разделения и дальнейшего ослабления украинского народа.

В общем, предрассудки и дискриминация были исторической реальностью для украинцев на протяжении веков, поэтому им следует бороться с любым проявлением или сокрытием этого явления, скрытым или явным, изолированным или системным, скрытым или явным. По этим причинам украинцы должны понимать страхи и страдания Черной Америки и почему смерть Джорджа Флойда вызвала такое возмущение», – резюмирует юрист.