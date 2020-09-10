«Укроборонпром» по-варварски распродаёт остатки советского наследия

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за нежелания или недостатка средств на реконструкцию и модернизацию советских самолётов на украинских предприятиях, киевское руководство приняло решение устроить распродажу.

Об этом сообщили на официальной странице в «Facebook» пресс-службы «Укроборонпрома», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внимание – уже через пару недель «Украинская авиационная транспортная компания» выставит на открытые аукционы Prozorro 3 средних транспортных самолета Ил-76 ТД (МД). Эти объекты настолько уникальны, что заслуживают того, чтобы показать их вам раньше! Итак, речь идет о:

Ил-76 ТД, регистрационный номер – UR-UCC, номер правления-78775, год выпуска-1988.

Ил-76 ТД, регистрационный номер – UR-UCE, номер доски-76398, год выпуска-1988.

Ил-76 МД, регистрационный номер – UR-UCS, номер платы-76444, выпуск-1986.

Уже несколько лет предприятие находится на стадии санации, а эти самолеты последний раз поднимались в небо более 10 лет назад, поэтому их обновление потребует значительных ресурсов. В то же время, это достаточно ценные объекты, которые могут получить «вторую жизнь» даже не по назначению – например, превратиться в ресторан / аттракцион, или стать ресурсной базой. Все, на что хватит фантазии новых владельцев

Независимая техническая оценка определит первоначальную стоимость этих лотов перед аукционными. Но если вы заинтересовались этими самолетами и хотите составить о них собственное впечатление – управление закупок Укроборонпрома с радостью предоставит вам дополнительную информацию и даже поможет осмотреть самолеты, которые сейчас базируются в Борисполе!» – говорится в сообщении.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что на войну у Украины деньги находятся всегда, тогда как на восстановление техники для применения её в мирных целях – средств нет.

«Все, что когда-то осталось от СССР – все распродали. Порезали и продали на металлолом. Ничего им не нужно, ни на что нет денег. Корабли, ракеты, самолеты – все под нож…

Эти самолеты еще могут послужить государству, например, найти ресурсы и восстановить и переоборудовать их под самолеты МЧС, либо же медицинские лаборатории, или самолеты экстренной помощи. Установить там медицинское оборудование для проведения экстренных операций. Сколько бы можно сделать добрых дел и спасать людей в разных частях света. Также, Украина нуждается в своих грузовых самолетах для мирных целей. Но нет, эти дураки просто все на корню уничтожают», – прокомментировал Журавко предложение «Укроборонпрома» превратить самолёты в рестораны или аттракционы.

Также он напомнил, как совсем недавно пылали пожары по всей Украине, в том смысле, что такие самолёты спасателям и пожарным совсем бы не помешали.

«На войну эти моральные уроды деньги находят, а на ремонт и восстановление самолетов денег нет. Ну не дебилизм? Это самое настоящее кощунство, варварство. А можно было бы обратиться к России, отремонтировать эти ИЛ и совместно использовать. Это второй вариант. Но нет, лучше уничтожить и продать. Не доем так понадкусываю! Честно, у меня сердце кровью обливается. Мне грустно и печально на душе», – подытожил Журавко.