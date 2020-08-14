Укроборонпром уничтожен, специалисты превратились в заробитчан

14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Производственный потенциал Украины был уничтожен в конкурентной борьбе при содействии Запада.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-глава украинского Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, на сегодняшний день, все страны развивают именно современные технологии, промышленность, а нам – убили эту промышленность чисто в конкурентной борьбе, ни в коем случае не думая о нашем с вами благополучии. Нам убили судостроение, авиастроение, космическое строение, атомное строение. Принципиально уничтожили», – сказал Куликов.

«Плюс, уничтожают сейчас, добивают, благодаря грамотным иностранным специалистам, еще оборонку, где мы были на рынке оборонки четвертой страной по продажам. Совсем недавно. Где мы сейчас? Сейчас мы покупаем списанные корабли?» – возмутился эксперт.

«А касательно оборонки: это мы не можем изготовлять, потому что технологии утрачены, или нам просто не дают, потому что не хотят никаких конкурентов?» – уточнила журналистка.

«Конечно же, нам не дают, – ответил экс-депутат. – Это рынок очень закрытый. За этот рынок воюют, за этот рынок убивают, а мы просто сказали: «Ну, ладно. Мы пойдем. Большое спасибо, до свидания!». То есть, да, утрачены технологии, но технологии – это даже не самое главное. Самое главное – люди, которые умеют».

«У нас не осталось таких людей, потому что каждый сварщик, который умеет делать шов на корабле, он сертифицирован международными компаниями, потому что этот корабль может утонуть. И это сварщик получает где-то на верфях в Турции, в Англии тысячи долларов. И они будут работать у нас?

Государство должно помогать им. Это приказ, который создает целый массив людей и эти люди учатся, работают, выходя на пенсию – это целая отрасль, которая многие страны подняла из нищеты. В Азии – это был один из приоритетов», – добавил Куликов.