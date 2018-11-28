«Укроборонпром» встал на защиту жителей Донбасса

28.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Миномёт украинского производства «Молот» в очередной раз вывел из строя одного ВСУшника.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил тот факт, что на защиту Республики становятся не только добровольцы из разных стран и местные жители, но также и «Укроборонпром», который продолжает поставлять на вооружение украинских военных бракованные средства ведения огня.

«Вчера украинскими силовиками при попытке осуществить обстрел населённого пункта Спартак на окраине Донецка произошел очередной взрыв украинского миномета «Молот». В результате разрыва мины в канале ствола «Молота» получил тяжелые ранения военнослужащий 2-й минометной батареи 42-го батальона 57-й механизированной бригады Коваленко М. Ю.», – сообщил Даниил Безсонов.