Укрочиновники проворачивают масштабную схему по «обилечиванию» владельцев генераторов

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 20:15
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Энергетика


Украинские чиновники придумали, как использовать регулярные отключения электроэнергии для сбора взяток с населения.  

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские чиновники придумали, как использовать регулярные отключения электроэнергии для сбора взяток с населения.  ...

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Ведущая попросила прокомментировать новую украинскую норму штрафов за шум от генераторов.

«Это типично наша, украинская история, когда кто-то из чиновников прикинул, какое количество генераторов заехало на Украину. Он прикинул, что каждого можно облететь, и сколько денег можно на этом заработать.

А заработать каким путём – во-первых, купить специальное оборудование, которое измеряет шум. Представьте, в каждом населённом пункте мерять шум, это 8-10 тысяч инспекторов принять на работу. Каждому из них надо дать этот аппарат. Пускай он стоит 2 тысячи, купим по 4 – уже заработали», – возмутился эксперт.

«Плюс набрать этих инспекторов, мёртвые души никто у нас не отменял. Плюс эти инспекторы будут обилечиваться за наличку – мы ж не поверим, что на Украине инспекторы будут официально выписывать штраф. Людей будут обилечивать.

Это всё история, не имеющая никакого смысла, о тупом обилечивании украинцев. Просто, с одной стороны есть налоговая и тарифы, а с другой стороны – как же чиновнику жить, если не придумывать новые схемы», – резюмировал Попенко.

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