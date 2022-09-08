Укронаци боятся, что Киев станет столицей новой России

08.09.2022  14:19 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В случае победы Украины в противостоянии с Россией в Киев потянется большое количество российских либералов, которые начнут строить «Русь-Украину» – альтернативное Российской Федерации государство.

Об этом в интервью львовскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил скандальный украинский актер, националист и русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае победы Украины в противостоянии с Россией в Киев потянется большое количество российских...

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«Я вижу развитие истории, что Россия безусловно развалится. И тогда восстанет концепция проекта Русь-Украина с центром в Киеве. И в этот благополучный, уже отстроенный Киев после развала России начнут бежать россиянцы», – сказал русофоб.

«Бегут те, кто сейчас понемногу тут начинает зондировать это движение вместе с Арестовичем. Пономарев Илья и эта русская какая-то республиканская партия или как там, движение республиканское, которое якобы убило Дугину и так далее.

И они понемногу зондируют почву, когда за счет украинской нации тут, в Киеве, будут верстать новую Россию… С балетом, и «Булгаков – наш», и «театр – наш», Чайковский – украинец. То есть уже готовится почва для большого новорусского проекта Русь-Украина», – заявил Мухарский.

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