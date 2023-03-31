Укронаци в плену бравируют тем, что продолжают дело Гитлера – Астахов

Попавшие в плен украинские неонацисты открыто признают, что являются прямыми продолжателями дела Третьего Рейха и Адольфа Гитлера.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский юрист и писатель Павел Астахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я общался с пленными украинскими неонацистами, меня тогда удивило, что у них сформировано некое своё, особое отношение к Гитлеру. Который как бы проложил этот путь, но они говорят: «Гитлер был неудачником. Мы доделаем эту работу. Мы более успешная, более древняя нация. Гитлер был один из нас, но неудачник, не повезло ему», и так далее», – отметил Астахов.

Он подчеркнул, что пленные неонацисты не боятся говорить откровенно, так как понимают, что попали в хорошие условия и находятся в безопасности.

«Это чётко сформированное мнение, идеология. И те, кто не скрывает своей принадлежности к ультранационалистам, нацистам, они этим эпатируют и показывают.

Его ж не расстреляют за это, он прекрасно понимает, что попал в прекрасное место, в человеческие условия. Даже международные организации говорят, что в России военнопленные содержатся лучше, чем наши на Украине. Поэтому они достаточно нагло себя ведут», – подытожил юрист.