Украине необходимо срочно создавать «КАБовую коалицию», чтобы, наконец, что-то противопоставить русским на поле боя.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал экс-депутат Верховной рады, ныне комроты ударных дронов «Орден Сантьяго» ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно создать какую-то массовую недорогую систему ПВО, чтобы закрыть максимум участка фронта и отгонять русские самолёты. Для того, чтобы они делали более сложные КАБы, более дальнобойные – это всё равно будет облегчение для нашей первой линии. Президент всё правильно артикулирует на международном уровне, просит больше «Пэтриотов», не дадут «Пэтриот», может, что-то другое дадут , но всё равно это будет работать в нашу пользу против КАБов. F -16, кстати, мог бы быть, если бы там было оборудование против КАБов », – сказал Луценко.

Вторым способом экс-депутат назвал «наши доморощенные усилия»,

«Нам нужно просто круглосуточно кошмарить эти аэродромы, с которых взлетают самолёты с КАБами. Это небольшой и в целом достижимый с нашей беспилотной авиацией радиус, 300-400 километров. Если каждые полчаса на каждый аэродром будет прилетать самолётик, который будет взрываться или ещё что-то делать, то бросать эти КАБы, организовывать КАБовые атаки русским станет намного сложнее и рискованнее. Поэтому – дешёвые дальнобойные дроны, которые малоприметны для систем ПВО – это наш способ уменьшить проблему КАБов.

И нам нужны наши собственные КАБы, но я считаю, что мы, в отличие от русских, люди XXI века, мы должны производить беспилотники, которые будут скидывать управляемые авиационные бомбы на русских так же, как они сейчас бросают своими живыми пилотами на нас», – разглагольствовал нацист.