Укронацисты боятся приближаться к Змеиному

01.07.2022  20:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Киеве опасаются, что причал на Змеином, как и сам остров, и акватория вокруг него, могут быть заминированы.

Об этом в эфире телеканала «24 канал» заявила пресс-секретарь регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве опасаются, что причал на Змеином, как и сам остров, и акватория вокруг...

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«Сейчас мы просто зафиксировали экстренную эвакуацию с помощью надводных способов, как говорится, «ушивания», и вертолетов, один из которых все-таки заземлился или «подводнился» на борту крейсера «Москва». Это пока что – очень предварительные результаты.

Мы знаем, что эвакуация была, мы знаем, что они уничтожали за собой все, что могли, мы знаем, что результаты наших попаданий тоже им нанесли горе. Но достоверно нам все неизвестно.

Из обычной военной логики мы предполагаем, что поверхность острова может быть заминирована и скорее всего причал единственный для подхода к острову тоже заминирован, также могут быть раскиданы морские мины вокруг. Поэтому эта ситуация еще будет изучаться, и военная операция еще продолжается. Мы даже не можем с уверенностью утверждать, что абсолютно все оккупанты покинули остров», – болтала Гуменюк.

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