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Украинские террористы нанесли массированный удар по разным районам Донецка, в результате которого погибло трое мирных жителей

Об этом в своём интернет-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одновременные ракетные удары были нанесены по Киевскому и Калининскому районам Донецка.

В Киевском районе ракета «Хаймарс» с осколочной «начинкой» попала возле многоквартирного жилого дома. Погибла женщина 1959 г. р. Ранение получили женщины 1937 года рождения, 1990 года рождения и 1986 года рождения.

В Калининском районе удар пришёлся по территории школы № 96.

Ранены две учительницы– женщины 1965 и 1993 г. р. Также получили повреждения здания школы № 96 и школы-интерната № 8.

Сообщается, что украинские нацисты использовали свою излюбленную тактику – нанесли повторный удар через несколько минут, чтобы поразить приехавших пожарных и медиков.