Укронацисты «поздравили» Донецк американскими ракетами РСЗО

Сергей Вредников.  
23.02.2023 15:56
  (Мск) , Донецк
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Война, Дзен, Донбасс


ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО, не менее шести «прилётов» по оживлённым улицам города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО, не менее шести «прилётов» по оживлённым улицам города,...

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По данным СЦКК, укронацисты вели огонь из подконтрольной ВСУ Константиновки. Кроме того, из н.п. Курахово не менее 9 снарядов 155-мм ударили по Киевскому и Петровскому району. Также был обстрелян тыловой Будённовский район. Повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Три ракеты РСЗО упали рядом с детской музыкальной школой в Ворошиловском районе. На видеокадрах с места событий видны ещё дымящиеся три воронки в нескольких метрах друг от друга. Судя по осколкам и фрагментам ракет, по предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО «Хаймарс». На данный момент официальной информации о пострадавших нет.

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