Укронацисты «поздравили» Донецк американскими ракетами РСЗО

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ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО, не менее шести «прилётов» по оживлённым улицам города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным СЦКК, укронацисты вели огонь из подконтрольной ВСУ Константиновки. Кроме того, из н.п. Курахово не менее 9 снарядов 155-мм ударили по Киевскому и Петровскому району. Также был обстрелян тыловой Будённовский район. Повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Три ракеты РСЗО упали рядом с детской музыкальной школой в Ворошиловском районе. На видеокадрах с места событий видны ещё дымящиеся три воронки в нескольких метрах друг от друга. Судя по осколкам и фрагментам ракет, по предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО «Хаймарс». На данный момент официальной информации о пострадавших нет.