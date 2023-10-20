Укронацисты угоняют россиян с оккупированных киевским режимом территорий

Владимир Гладков .  
20.10.2023 16:16
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина не случайно объявляет принудительную эвакуацию жителей населенных пунктов Донбасса, пока еще находящихся под контролем ВСУ. Подобные распоряжения Киева являются косвенным доказательством неизбежности продвижения российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Егор Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не случайно объявляет принудительную эвакуацию жителей населенных пунктов Донбасса, пока еще находящихся под...

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«На луганской земле отвоёвываются последние территории, последние сотни метров. Бои идут в серой зоне, Червоные Дибровы, Макеевка – это населённые пункты, которые до сих пор находятся в серой зоне, где происходят боевые действия.

Мы продвигаемся вперёд. Отсюда дорога на краснолиманское направление, на Купянск, Изюм. Если говорить про Донецк, то это Авдеевка», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что неизбежность продвижения российской армии вперед подтверждается распоряжениями Киева о принудительной эвакуации из населенных пунктов, пока что занятых ВСУ.

«Подтверждением здесь является то, что Украина в приказном порядке начинает эвакуировать население. Не просто просить их покинуть, а именно в приказном порядке, иногда и приставляют оружие к голове», – подытожил Григорьев.

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