Укронацисты угоняют россиян с оккупированных киевским режимом территорий
Украина не случайно объявляет принудительную эвакуацию жителей населенных пунктов Донбасса, пока еще находящихся под контролем ВСУ. Подобные распоряжения Киева являются косвенным доказательством неизбежности продвижения российской армии.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Егор Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«На луганской земле отвоёвываются последние территории, последние сотни метров. Бои идут в серой зоне, Червоные Дибровы, Макеевка – это населённые пункты, которые до сих пор находятся в серой зоне, где происходят боевые действия.
Мы продвигаемся вперёд. Отсюда дорога на краснолиманское направление, на Купянск, Изюм. Если говорить про Донецк, то это Авдеевка», – сказал военкор.
Он подчеркнул, что неизбежность продвижения российской армии вперед подтверждается распоряжениями Киева о принудительной эвакуации из населенных пунктов, пока что занятых ВСУ.
«Подтверждением здесь является то, что Украина в приказном порядке начинает эвакуировать население. Не просто просить их покинуть, а именно в приказном порядке, иногда и приставляют оружие к голове», – подытожил Григорьев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.