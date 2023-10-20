Укронацисты угоняют россиян с оккупированных киевским режимом территорий

Украина не случайно объявляет принудительную эвакуацию жителей населенных пунктов Донбасса, пока еще находящихся под контролем ВСУ. Подобные распоряжения Киева являются косвенным доказательством неизбежности продвижения российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Егор Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На луганской земле отвоёвываются последние территории, последние сотни метров. Бои идут в серой зоне, Червоные Дибровы, Макеевка – это населённые пункты, которые до сих пор находятся в серой зоне, где происходят боевые действия.

Мы продвигаемся вперёд. Отсюда дорога на краснолиманское направление, на Купянск, Изюм. Если говорить про Донецк, то это Авдеевка», – сказал военкор.