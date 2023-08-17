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Россия будет использовать взятое в качестве трофеев натовское вооружение для улучшения своего арсенала.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военнослужащий ВСУ Станислав Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, сможет ли Россия скопировать затрофеенные на Украине образцы западного вооружения.

«Как показывает практика, Россия действительно умеет копировать западные образцы, особенно в части вооружения. Правда, это не будет происходить сумасшедшими темпами. Но, тем не менее, это оружие, которое стреляет. И даже если на Западе будут создаваться более современные образцы вооружения – это не означает, что Россия не будет использовать своё оружие», – рассуждал он.

«У нас в начале войны все смеялись, что у России танки Т-60, они все старые. Но этот танк едет и стреляет. Так же и со всеми скопированными технологиями – они будут на их основе изготавливать своё вооружение. И тот факт, что это будет использоваться на фронте, шокирует», – трепался бандеровец.