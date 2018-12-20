20.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, СМИ, Украина, Цензура
Просмотров:

«Укроп» Цимбалюк, сам не ведая, высек режим Порошенко

В отличие от «свободной Украины», в России на пресс-конференции президенту иностранные журналисты могут задать самые неудобные вопросы, как было сегодня с корреспондентом УНИАН Романом Цимбалюком, который в очередной раз выступил с обвинениями в адрес Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он предложил журналисту немецкой газеты «OctWest» Борису Райтшустеру поехать в Киев и попробовать покритиковать бандеровцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Борис, ты думаешь, что ты за свободу? Хочешь узнать, какая свобода? Иди в Киев и покритикуй бандеровцев с волчьими оскалами и клыками, нацистскими символами. Иди туда, им что-нибудь скажи! И попробуй там свою свободу слова!» – сказал Марков.

«Главный враг Украины – нынешний режим, убивший десятки тысяч людей, тысячи политических заключённых. Ты, Борис, можешь стоять у нас, а ты, Роман, можешь задавать вопросы президенту. А у нас кто-нибудь может на киевском телевидении отстаивать позицию Москвы? Никто! Потому, что у нас свободная страна, а там – диктатура. Вы здесь стоите, а вам не здесь надо стоять, а идти к границе, встать на колени, и каяться перед народом Украины за то, что вы поддерживаете тот режим», – призвал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть