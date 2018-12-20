«Укроп» Цимбалюк, сам не ведая, высек режим Порошенко

20.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В отличие от «свободной Украины», в России на пресс-конференции президенту иностранные журналисты могут задать самые неудобные вопросы, как было сегодня с корреспондентом УНИАН Романом Цимбалюком, который в очередной раз выступил с обвинениями в адрес Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков.

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Он предложил журналисту немецкой газеты «OctWest» Борису Райтшустеру поехать в Киев и попробовать покритиковать бандеровцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Борис, ты думаешь, что ты за свободу? Хочешь узнать, какая свобода? Иди в Киев и покритикуй бандеровцев с волчьими оскалами и клыками, нацистскими символами. Иди туда, им что-нибудь скажи! И попробуй там свою свободу слова!» – сказал Марков.

«Главный враг Украины – нынешний режим, убивший десятки тысяч людей, тысячи политических заключённых. Ты, Борис, можешь стоять у нас, а ты, Роман, можешь задавать вопросы президенту. А у нас кто-нибудь может на киевском телевидении отстаивать позицию Москвы? Никто! Потому, что у нас свободная страна, а там – диктатура. Вы здесь стоите, а вам не здесь надо стоять, а идти к границе, встать на колени, и каяться перед народом Украины за то, что вы поддерживаете тот режим», – призвал эксперт.