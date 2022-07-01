«Укропу в Лисичанске очень плохо» – Деки

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Новости Украины

Освободив ЛНР, замыкать Донецкий котёл русские войска будут по отработанной в 1942 году сталинградской тактике.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» по видеосвязи из Донецка заявил военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали репортаж британской «Sky News», где уже напрямую говорится о том, что дни Лисичанска под украинской оккупацией сочтены, и потеря этого города станет монументальным ударом по Киеву.

«Если Лисичанск всё – это означает, что ЛНР полностью освобождена от украинских войск и неонацистов. Это хорошая новость. Это раз. Второе, это приближение замыкания Донецкого котла. В том числе небольших окружений по тактике действий наших войск в Мариуполе, масса небольших окружений, которые затем превращаются в один общий котёл. Это и сталинградская тактика наша в 42-м году. Хорошие новости», – прокомментировал Сладков.

Он также попросил сказать несколько слов о ситуации находящегося рядом с ним сербского добровольца, снайпера Деяна Берича, больше известному как «Деки».

«Укропу очень плохо. На Лисичанске очень плохо. Убегают, но не так быстро, как быстро их долбит наша артиллерия», – сказал «Деки».

«Сегодня он вернулся в Донецк, он участвовал в боевых действиях под Киевом. Сегодня он здесь обучает резервистов снайпингу и сам участвует в боевых действиях», – рассказал военкор.