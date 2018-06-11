11.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Укропы» присоединились к требованию импичмента Порошенко

Украинская партия «УКРОП», подконтрольная олигарху Игорю Коломойскому, выразила поддержку инициативе импичмента президента Украины.

Видеоролик с нарезкой «подвигов» Порошенко опубликован на официальном «укроповском» youtube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Множество невыполненных обещаний, коррупционные сделки, которые помогают набить собственные карманы и карманы друзей, растрата средств на мальдивский отпуск и пиар с Трампом – это лишь верхушка айсберга преступлений… Господин президент, в любой другой стране вы бы уже давно были за решеткой, а не на своем посту. Хватит уничтожать Украину!», – говорится в комментарии к видео.