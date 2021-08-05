Укрорадио не рискнуло переводить русский язык американского дипломата

05.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Государственное «Украинское радио» не осмелилось перевести высказывания бывшего посла США Джона Херста с русского языка на украинский.

Об этом в своем блоге заявил киевский историк Александр Каревин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Карелин напомнил, что согласно политике радиостанции, выступления русскоязычных гостей переводятся на украинский, но в случае с Хербстом этого решили не делать

«Вообще-то язык «страны-агрессора» в эфир Укрорадио стараются не пускать. Нечего ему там делать! За этим строго следят. Все интервью, репортажи и пр. радиожурналисты проводят на мове. Если же собеседники отвечают на русском, то соответствующие фрагменты записи переозвучиваются и выдаются в эфир уже в «правильном» виде – украинская озвучка заглушает русскую речь», – отметил историк.

«Однако, бывают и исключения. Позавчера в одну из передач включили часть интервью Джона Хёрбста, бывшего посла США на Украине. Говорил он на русском, хотя и с сильным акцентом. Это была запись, а не прямой эфир. В соответствии с принятой на Укрорадио практикой, интервью следовало бы переозвучить. Но… Не посмели. Дали в первозданном виде. Слова представителя (пусть и бывшего) страны-хозяина для Укрорадио святы и неприкосновенны», – написал Каревин.